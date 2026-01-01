Авиарейсы из Перми в Ереван продлили до 2027 Самолёты в столицу Армении будут летать два раза в неделю Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Перевозчик «Ширак Авиа» продлевает лётную программу из Перми в Ереван до 2027 года. Рейсы будут осуществляться два раза неделю.

Вылеты возобновятся с 28 октября и будут выполняться еженедельно по средам и воскресеньям до 24 марта 2027 года. Для перевозки пассажиров будет задействован самолёт Boeing 737. Время пребывания борта в воздухе составит 3 часа 20 минут.

Напомним, в январе этого года в расписании пермского аэропорта появилась информация о продлении до конца октября 2026 года лётных программ перевозчиков в Армению и Азербайджан.

В частности, авиакомпания «Ширак Авиа» объявила о продлении перелётов между Пермью и Ереваном. Согласно расписанию Большого Савино, с 29 марта по 21 октября самолёты B-737 будут отправляться дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Продолжительность перелета составит 3 часа 20 минут. До этого самолёт летал в Ереван один раз в неделю по средам.

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