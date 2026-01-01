Прямые рейсы из Перми в Баку и Ереван продлили до осени 2026 года Частота вылетов в столицу Армении увеличится вдвое Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В расписании аэропорта Перми появилась информация о продлении до конца октября 2026 года летных программ перевозчиков в Армению и Азербайджан.

Так, авиакомпания «Ширак Авиа» объявила о продлении перелётов между Пермью и Ереваном. Согласно расписанию Большого Савино, с 29 марта по 21 октября самолёты B-737 будут отправляться дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Продолжительность перелета составит 3 часа 20 минут. Отметим, что до этого самолёт будет летать в Ереван один раз в неделю по средам.

Кроме того, до 24 октября 2026 года продлены рейсы авиакомпания «ИрАэро» в Баку. Время в пути на Superjet составит три часа. Рейсы будут выполняться по субботам.

