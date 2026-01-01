Пермский аэропорт возобновил работу Ограничения вводились на фоне объявленной беспилотной опасности Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В пресс-службе Росавиации сообщили, что аэропорт Большое Савино возобновил работу.

Ранее в воздушной гавани вводили временные ограничения на прием и выпуск самолётов. Аэропорт закрывали на фоне объявленных в регионе режимах «Беспилотная опасность» и «Ковёр». В краевом минтербезе сообщали, что в Прикамье силами ПВО идёт отражение атаки вражеских беспилотников.

Как стало известно, БПЛА атаковали логистический центр в соседней Удмуртской Республике.

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