В Пермском крае силами ПВО идет отражение атаки вражеских БПЛА Поделиться Твитнуть

Изображение сгенерировано при помощи нейросети

В Пермском крае силами ПВО идет отражение атаки вражеских БПЛА. Об этом сообщает министерство территориальной безопасности Пермского края.

В ведомстве отметили, что нельзя приближаться в обломкам беспилотников. Также жителям и гостям региона напомнили, что нельзя снимать и выкладывать в соцсети работу ПВО, так как это помогает врагу.

Сейчас на месте работают оперативные службы. Телефон вызова экстренных служб — 112.

Ранее сообщалось, что из-за беспилотной опасности введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в пермском аэропорту.

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