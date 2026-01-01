В Перми на 60 суток закрыли кафе «Восточная шаурма» Поводом стала проверка краевого Роспотребнадзора Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

После внеплановой проверки со стороны регионального управления Роспотребнадзора на два месяца приостановлена деятельность павильона «Восточная шаурма» по ул. Крупской, 40. Сотрудники ведомства нашли грубые нарушения санитарного законодательства, создающие прямую угрозу здоровью посетителей.

Проверка проходила после поступившей в ведомство информации о нарушениях санитарных требований по оказанию услуги общественного питания без уведомления о начале предпринимательской деятельности.

Чтобы предотвратить риск массовых пищевых инфекций, краевой Роспотребнадзор наложил временный запрет на работу заведения, принадлежащего ИП Рагимову Р.А. Материалы административного дела были переданы в Мотовилихинский районный суд. Судебная инстанция согласилась с доводами надзорного органа, признала бизнесмена виновным и назначила наказание в виде административной приостановки деятельности заведения на 60 суток.

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