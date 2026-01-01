В Пермский край завезли 60 тонн дагестанских арбузов За год поставки выросли почти в три раза Поделиться Твитнуть

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На прилавках магазинов и рынков Пермского края появились свежие бахчевые культуры. Накануне в регион прибыла крупная партия из Дагестана общим весом 60 тонн. Весь объем продукции был произведен на прошлой неделе.

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, ведомство провело обязательный контроль поставленной партии и отбор проб для лабораторного анализа. Поставщики оформили карантинные сертификаты, подтверждающие безопасность арбузов и дающие право на их реализацию.

Статистика ведомства фиксирует резкий рост популярности кавказских бахчевых у пермских потребителей. За год поставки выросли в 2,7 раза: если в первой половине прошлого года было ввезено всего 22 тонны, то текущая июльская партия составила уже 60 тонн.

Арбуз является одной из самых больших ягод (ботанически он относится к семейству тыквенных). Его употребление в жаркую погоду помогает поддерживать гидробаланс организма благодаря высокому содержанию воды. Мякоть богата витаминами A (бета-каротин), B9 (фолаты) и С (аскорбиновая кислота), а также минералами — кальцием и магнием.

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