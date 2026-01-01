В Перми после двухнедельного простоя возобновил работу трамвайный маршрут №2
Движение трамваев в Индустриальном районе краевой столицы вернулось к штатному режиму. На линию вышел транспорт по маршруту №2 «Станция Осенцы – Стахановское кольцо».
Работа линии была полностью остановлена 16 июля. Причиной стала авария: аномальный летний ливень спровоцировал подтопление путей вдоль ул. Промышленной. Это сделало невозможным дальнейшую эксплуатацию контактной сети и рельсового полотна. О повреждениях инфраструктуры тогда заявил глава города.
На протяжении почти двух недель специалисты аварийных служб вели работы по осушению территории и капитальному ремонту размытого основания пути.
Как ранее писал «Новый компаньон», на время вынужденной отмены движения трамвая для жителей м/р Осенцы организовали временную схему проезда — компенсационный автобус №62.
Отметим, трамвайный маршрут №2 является одним из ключевых, поскольку связывает промышленную зону с центральной частью города.
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