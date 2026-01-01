Сильные ливни затопили экотропы Перми и парализовали движение трамваев №2 В городе выпала месячная норма осадков Поделиться Твитнуть

фото: ГИС-центр ПГНИУ

В пресс-службе мэрии Перми рассказали о последствиях сильных ливней для города. Из-за подтопления трамвайных путей временно прекратил работу трамвайный маршрут №2, следующий вдоль ул. Промышленной. Для поездок в микрорайон Осенцы запущен компенсационный автобус №62. О сроках восстановления движения администрация сообщит дополнительно.

В связи с обильными осадками уровень воды в р. Егошихе поднялся более чем на 50 см (сейчас он постепенно снижается). Экологические тропы вдоль русла оказались затоплены, а на дорожках скопился ил. В МКУ «Пермблагоустройство» заверили «Новый компаньон», что все конструкции выдержали напор стихии и находятся в нормативном состоянии. После расчистки горожане смогут возобновить прогулки.

Кроме того, коммунальные службы ведут круглосуточную очистку подземных переходов и ливневой канализации, а также откачку воды с проблемных участков. На улично-дорожной сети и во дворах ведётся уборка поваленных деревьев. Движение транспорта уже восстановлено на улицах Баумана, Энергетиков, Одоевского, Фонтанной, Пушкина, Соликамской, а также на Южной Дамбе, где упавшие деревья перекрывали проезжую часть, сообщили в ответ на запрос «Новому компаньону».

По информации МКУ «Пермблагоустройство», работы по ликвидации последствий стихии планируется завершить в течение двух дней. Жителям, столкнувшимся с последствиями непогоды, рекомендуют обращаться в районные администрации или в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.

Напомним, с 15 на 16 июля Пермь оказалась во власти стихии. По данным синоптиков, ночью выпало 58 мм осадков, а вместе с дневным дождём их общее количество достигло 76 мм — месячной нормы для июля.

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