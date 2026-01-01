За сутки в Перми выпала месячная норма осадков Поделиться Твитнуть

фото: ГИС-центр ПГНИУ

За ночь на метеостанции Пермь выпало 58 мм осадков. Учитывая, что накануне днём уже выпало 18 мм, общий объём осадков за сутки достиг 76 мм, что соответствует месячной норме осадков за весь июль, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Возможно, осадков в некоторых районах Перми выпало даже больше: пока нет данных с метеостанций Гайва и Бахаревка, а также с метеостанции ПГНИУ, чтобы подтвердить эту информацию.

Последний раз столь сильные дожди в краевом центре наблюдались 4 июля 2021 года, когда за 12 часов на Бахаревке выпало 86 мм осадков.

Ранее «Новый компаньон» писал, что сильные дожди 15 июля затопили дороги и дома в Перми и Пермском округе.

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