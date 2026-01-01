Прокуратура устанавливает обстоятельства опрокидывания судна в Прикамье Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В Пермском крае транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства опрокидывания маломерного судна на Чусовой. Инцидент произошел вечером 28 июля 2026 года, около 20:00 по местному времени, в акватории реки в районе д. Архиповские Бараки Чусовского района. По предварительным данным, лодка перевернулась в результате столкновения с подводной каменистой преградой.

На момент аварии на борту находились три человека. В настоящее время местонахождение одного из них остается неизвестным, в связи с чем на месте происшествия организованы поисково-спасательные мероприятия.

По данному факту Пермская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере безопасности эксплуатации маломерного флота. Кроме того, надзорное ведомство взяло на особый контроль ход и результаты процессуальной проверки, которую проводит следственный орган.

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