На Чусовой в Прикамье затонуло судно Один человек пропал без вести Поделиться Твитнуть

Центральное МСУТ СК России

В Пермском крае следователи устанавливают обстоятельства происшествия на реке Чусовой, в результате которого пропал без вести человек. По предварительным данным, вечером 28 июля 2026 года недалеко от д. Архиповские Бараки в Чусовском районе маломерное судно столкнулось с подводным препятствием и затонуло. На борту находились трое человек, один из которых числится пропавшим без вести. Об этом сообщает Центральное МСУТ СК России.

Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте (МСУТ) СК РФ организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ, касающейся нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех причин и обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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