Власти Прикамья пообещали разработать программу реабилитации рек Мулянка и Пыж после разлива нефти В приёмной Президента РФ состоялась встреча с экоактивистами Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство природных ресурсов Пермского края / vk.ru/minprirodaperm

По итогам приёма граждан в региональной приёмной Президента РФ Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края анонсировало разработку долгосрочной программы оздоровления водных объектов. В мероприятии приняли участие глава ведомства Дмитрий Беланович, природоохранный прокурор Иван Ахматов и руководитель аппарата главного федерального инспектора Андрей Курбацкий.

По итогам встречи чиновники пообещали, что будет создана комплексная программа реабилитации (оздоровления) рек Мулянка и Пыж с обязательным привлечением предприятия-загрязнителя — «Лукойл-ПНОС». Для точного расчета ущерба природе профильные ведомства ведут постоянный забор проб воды, воздуха и почвы.

В ликвидации последствий участвуют волонтёры и сотрудники Пермского зоопарка.

В настоящее время на водной поверхности развернуто 20 рубежей боновых заграждений для предотвращения дальнейшего распространения пятен нефтепродуктов. Работы ведутся одновременно на нескольких ключевых участках обеих рек. Обсуждается возможность увеличения сброса воды с Камской ГЭС для создания большего подпора со стороны Камы.

В минприроды Прикамья напомнили жителям о действующих ограничениях до полной нормализации экологической обстановки:

— воздержаться от купания, использования сап-бордов и лодок;

— не выгуливать домашних животных вблизи загрязненной акватории;

— не использовать воду для бытовых нужд.

Река Мулянка протекает по окраине Перми и впадает в Каму, имея 35 притоков, включая реку Пыж.

Ранее «Новый компаньон» писал, как чиновники объяснили причины экологической катастрофы, связанной с попаданием нефтепродуктов в Мулянку.

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