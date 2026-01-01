В минприроды Прикамья оценили масштаб загрязнения в Мулянке и Пыже В ведомстве считают, что аномальные дожди спровоцировали перелив сточных вод «Лукойла» в эти реки Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство природных ресурсов Пермского края

В Министерстве природных ресурсов Пермского края прокомментировали ситуацию с загрязнением рек Мулянка и Пыж, куда более недели назад попали нефтепродукты. В миприроды региона сообщили, что из-за аномальных дождей очистные сооружения ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» не справились с возросшей нагрузкой, что привело к переливу частично прошедших очистку сточных вод в реки Мулянка и Пыж. При этом в введение режима чрезвычайной ситуации не планируется.

«Введение режима ЧС не рассматривается, т.к. загрязнитель и виновник происшествия установлен. Его силами проводится ликвидация. Режим ЧС вводится в случаях, если виновник не установлен и требуется финансирование бюджетными средствами для ликвидации», — пояснили «Новому компаньону».

По данным минпроды Прикамья, очистные мероприятия развернуты на четырёх основных точках акватории. Загрязнитель задействовал тяжёлую технику, мотопомпы и специализированные нефтесборщики.

«В среднем за смену обеспечивается сбор от 500 до 700 кубических метров загрязненных вод. Работы на берегах проводятся, однако пока основные силы и средства направлены на очистку акватории», — сообщили представители министерства. При этом экологическая инспекция уже начала процесс оценки нанесенного ущерба.

В ведомстве подчеркнули, что этот процесс требует комплексного обследования всех берегов, водной глади, кустарниковой растительности и животного мира силами регионального минприроды и Западно-Уральского управления Росприроднадзора.

Для минимизации последствий для местной фауны к операции привлечены профильные специалисты региональных учреждений. Как уточнили в министерстве, необходимую помощь оказывают сотрудники пермского зоопарка и государственной ветеринарной инспекции, в штате которых есть ветеринары и люди со специализированной квалификацией.

«Новый компаньон» уже подробно освещал ситуацию с загрязнением рек Мулянка и Пыж. В первый же день инцидента десятки пермяков откликнулись ЧП и начали своими силами спасать животных и птиц, которые оказались в зоне бедствия. Они развернули штаб, куда приходили множество волонтёров, публиковали в соцсетях данные о масштабах загрязнения, действиях властей и нефтяников, а также подробно рассказывали о ситуации.

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