Из Перми задерживается вылет рейсов в Москву и Санкт-Петербург Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 29 июля, из Перми задерживается вылет рейсов в Москву и Санкт-Петербург. Соответствующая информация содержится в онлайн-табло аэропорта Большое Савино.

Так, с опозданием на час (в 14:30 вместо 13:30) состоится вылет рейса FV 6434 авиакомпании «Россия» в Москву. Также на два часа смещается вылет борта в Санкт-Петербург. Речь о рейсе FV 6584 авиакомпании «Россия». На данный момент планируется, что борт отправится в 16:20.

Ранее сообщалось, что переносится время прилета рейсов из Санкт-Петербурга и Антальи в краевую столицу.

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