Задерживаются прилёты бортов в Пермь из Санкт-Петербурга и Антальи Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В среду, 29 июля, задерживаются прилёты бортов в Пермь из Санкт-Петербурга и Антальи. Соответствующая информация появилась в онлайн-табло аэропорта Большое Савино.

Так, рейс FV 6583 авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга приземлится в краевой столице с опозданием на два часа. Изначально планировалось, что самолет прибудет в 13:20, теперь же расчетное время — 15:20.

Также сообщается о задержке рейса DP 954 авиакомпании «Победа» из Антальи. Самолёт приземлится в Перми в 17:40 вместо 17:25.

Ранее сообщалось, что из-за режима беспилотной опасности в аэропорту Перми ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

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