В аэропорту Перми временные ограничения из-за беспилотной опасности
Они необходимы для обеспечения безопасности полетов
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В аэропорту Перми введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация в своих социальных сетях.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что в регионе ввели режим беспилотной опасности, а также план «Ковер». Все экстренные службы находятся в полной готовности.
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