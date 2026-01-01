В аэропорту Перми временные ограничения из-за беспилотной опасности Они необходимы для обеспечения безопасности полетов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В аэропорту Перми введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация в своих социальных сетях.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в регионе ввели режим беспилотной опасности, а также план «Ковер». Все экстренные службы находятся в полной готовности.

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