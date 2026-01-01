Открытие нового отеля в Перми намечено на 1 ноября Бронирование номеров в Hampton by Hilton открывается в начале августа Поделиться Твитнуть

В Перми определена дата официального открытия отеля Hampton by Hilton на месте бывшего ДК «Телта». Оно состоится 1 ноября. Как сообщила «Новому компаньону» генеральный директор UDS Hotels Мария Ермакаева, откроется одновременно номерной фонд гостиницы и ресторан «Тӧв» на первом этаже. Со следующей недели открывается бронирование номеров.

Мария Ермакаева уточнила, что техническое открытие отеля может произойти и раньше: это зависит от технологических процессов на строительной площадке по соседству, где продолжается возведение второй очереди бизнес-парка «Гоголь». Топ-менеджер также сообщила, что ресторан уже работает в формате заказного обслуживания: в нём прошло несколько свадеб, а на 14 августа запланирован «Русский бал» (18+) танцевального клуба «Галла Дэнс».

Пятнадцатиэтажной гостинице по ул. Окулова, 14 присвоена категория «4-5 звёзд», в ней будет 130 номеров отеля Hampton by Hilton 4*, апарт-отель «Гоголь Резиденс» 5*, конференц-залы, фитнес-центр, банный комплекс, ресторан Technikum от группы WRF и ресторан Lamberti с панорамным видом на Каму на верхнем этаже. Здание входит в комплекс бизнес-парка «Гоголь», строительство которого ведёт ижевский девелопер UDS.

Лобби и ресторан на первом этаже отеля оформлены с элементами коми-пермяцкого декора и отсылками к уральской природе. Шеф-поваром ресторана «Тӧв» («Ветер» по-коми-пермяцки) является финалист третьего сезона телевизионной «Битвы шефов» Владимир Бурдин.

Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

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