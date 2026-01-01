В Спорткомплексе им. Сухарева в Перми завершён ремонт ледовой арены Лёд был растоплен впервые за 16 лет Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В пермском Спорткомплексе им. Сухарева в рамках второго этапа модернизации завершены работы по ремонту ледовой арены. В мае 2026 года лёд был полностью растоплен впервые с момента открытия объекта в 2010 году.

Министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова отмечала ранее, что всё время ледовая арена работала непрерывно, специалисты старались поддерживать качество льда, но спортсмены высказывали претензии. Поэтому принято решение о временной остановке объекта и проведении всех необходимых работ.

Системы охлаждения, намораживания льда и качество основания арены были обследованы. По результатам проведён ряд работ. В том числе — ремонт установки охлаждения жидкости, антикоррозийная обработка. По периметру арены заменена гидроизоляция, из-за отклонения плоскости от нормативов выполнена подсыпка основания.

Кроме того, отремонтированы калитки хоккейного стального борта и короба, пол в тамбуре, места судей и штрафных игроков, заменены технологические ворота.

И.о. директора Центра спортивной подготовки Пермского края Илона Шакурова рассказала, что также были восстановлены теплоизолирующие свойства технического оборудования. Это сохранит эксплуатационные характеристики всех систем, позволит экономить потребление электроэнергии и улучшит качество льда.

Заливка льда начнётся в ближайшее время, после чего спортсмены вновь смогут тренироваться.

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