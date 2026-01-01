Впервые за 16 лет в пермском СК имени Сухарева растопили лёд Начался второй этап модернизации Поделиться Твитнуть

ледовая арена в спортивном комплексе им. В.П. Сухарева

Министерство спорта Пермского края

В Перми в ледовом комплексе СК им. Сухарева в рамках стартовавшего второго этапа модернизации начался осмотр арены. Впервые с момента открытия объекта в 2010 году лед был полностью растоплен.

«Ледовая арена работала непрерывно все это время. Специалисты старались поддерживать качество льда, но фигуристы и хоккеисты высказывали претензии. Поэтому принято решение о временной остановке объекта и проведении всех необходимых работ. Учитывая высокую востребованность комплекса, все работы должны быть выполнены в кратчайшие сроки», — сообщила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

Специалисты проведут проверку всех внутренних систем, а при необходимости привлекут подрядчиков для ремонта. Точные сроки закрытия объекта пока не установлены.

«Изначально была установлена система намораживания льда с непрерывным использованием. Однако, как и любое оборудование, она требует технического обслуживания. После проведения всех работ качество льда улучшится», — отметила и.о. директора Центра спортивной подготовки Пермского края Илона Шакурова.

Напомним, что в прошлом году были проведены работы по ремонту холодильного оборудования, хоккейных бортов, замене пола и звукоизоляционных плит, а также обновлены раздевалки, судейские комнаты и холл.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.