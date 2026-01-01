На месте бывшего пермского зоопарка могут создать лапидарий В столице Прикамья обсудили дальнейшие планы развития территории Архиерейского квартала Поделиться Твитнуть

Фото: сообщество "Архиерейский квартал: между прошлым и будущим" ВКонтакте

В центре Перми определились с концепцией развития Архиерейского квартала: на месте бывшего городского зоопарка, закрытого в 2025 году, появится мемориально-ландшафтный комплекс. В ходе второго заседания координирующей комиссии представители Пермской митрополии и краевых ведомств утвердили планы создания открытого лапидария — экспозиции исторических надгробий, а также Яблоневого сада, ротонды и восстановленного здания старинных конюшен.

Как ранее писал «Новый компаньон», проект предполагает разделение новой территории на две смысловые части. Зона памяти будет посвящена людям, захороненным на бывшем архиерейском кладбище XVIII века, где специалисты уже расчистили десятки склепов и плит. Светская часть пространства включит в себя ландшафтный парк с яблонями, павильоны для отдыха и часовню, при этом здание бывших экзотеррариума и конюшни переоборудуют под современный музейный фонд.

Для реализации масштабного проекта сформированы четыре профильные команды. Первая группа во главе с археологом Михаилом Перескоковым продолжит полевые исследования до поздней осени; чтобы защитить культурный слой от осадков, над раскопами установят специальный шатёр. Вторая команда директора краеведческого музея Татьяны Востриковой возьмёт на себя реставрацию находок, а третья под руководством главы Госархива Юлии Кашаевой займётся поиском имен погребённых и их потомков. Четвертая группа изучит российский и зарубежный опыт организации подобных экспозиций под началом настоятельницы Архиерейского подворья схимонахини Серафимы.

Реализация концепции зависит от того, сколько артефактов удастся извлечь из земли в сохранности. Как отметил советник губернатора Павел Черепанов, многие склепы оказались многослойными: старые памятники использовались повторно, заваливая более ранние захоронения, что усложняет идентификацию. Итоговый формат лапидария — будут ли плиты установлены вертикально или интегрированы в элементы благоустройства — примут только после завершения всех земляных работ.

Инженерную инфраструктуру территории полностью пересмотрели ради сохранения исторического наследия. Чтобы не повредить корневые системы 17 ценных лип и кленов, строители скорректировали трассировку подпорных стен. Существующие коммуникации пока оставят для проведения раскопок, однако уже в 2027 году жителей подключат к новым сетям с ул. Монастырской и Соборной площади, после чего старые трубы, пересекающие бывший некрополь, окончательно демонтируют.

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