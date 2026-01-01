В Перми при реконструкции территории бывшего зоопарка не будут изымать останки захоронений
Городские власти рассказали о ходе работ и планах по благоустройству земельного участка на Монастырской
На территории бывшего пермского зоопарка, где ранее располагался архиерейский квартал, проходят масштабные работы по преобразованию земельного участка. Как сообщили «Новому компаньону» в МКУ «Пермблагоустройство», уже выполнены подготовительные мероприятия: вырублены аварийные деревья и демонтированы строения, связанные с деятельностью зоопарка, включая административное здание, буфет, кассу и проходную.
В пресс-службе мэрии отметили, что ключевой задачей проекта является сохранение памяти о предках, захороненных на старинном кладбище. Для уточнения границ архиерейского кладбища приглашены археологи из Пермского государственного национального исследовательского университета.
«Зимой археологические работы приостановлены, возобновятся в первой половине мая. Информация о найденных артефактах появится после завершения археологических исследований и предоставления соответствующих отчетов. Археологические изыскания еще не завершены. Отметим, что они не затрагивают захоронения и археологический слой. Останки не предполагается изымать и переносить», — пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе городской администрации, добавив, что по итогам исследований проект может быть скорректирован.
Центральным элементом нового пространства станет Яблоневый сад, который разделят на две части:
— Зона памяти, где разместят памятники, ротонды, часовни или другие мемориальные объекты.
— Светская зона, которая, по задумке чиновников, должна стать местом для прогулок, отдыха и созерцания (она расположена вне границ захоронений).
Напомним, проект благоустройства предусматривает строительство двух объектов культурно-досуговой деятельности, устройство покрытий, тротуаров, газонов, цветников и скамеек. В западной и восточной частях участка появятся центральная площадь с «арома-садом», «зеленые комнаты», «белый сад» и «зеленый балкон».
Сейчас вся территория бывшего зоопарка огорожена забором из профнастила, а на земельном участке находится техника и бытовки для рабочих. Сохранённые на территории деревья «одеты» деревянные короба.
В ходе благоустройства чиновники обещают высадить ивы, березы, яблони, тополя, туи, а также кустарники: сирень, чубушник, спирея, можжевельник и кизильник. Особое внимание в мэрии хотят уделить восстановлению исторического облика здания конюшни Архиерейского дома (бывший павильон экзотических животных) по заданию Инспекции по охране объектов культурного наследия.
В мэрии подтвердили, что работы по благоустройство Яблоневого сада будут закончены 31 декабря 2026 года. В рамках договора предусмотрены демонтажные работы и археологическая экспертиза. В дальнейшем будет заключён муниципальный контракт.
