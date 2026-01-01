Теодор Курентзис продирижировал премьерой «Кармен», открывшей Зальцбургский фестиваль Поделиться Твитнуть

Антон Завьялов

В воскресенье, 26 июля, состоялось официальное открытие Зальцбургского фестиваля, который по праву считается крупнейшим и наиболее престижным мировым форумом академической музыки. Первую оперную премьеру смотра возглавил дирижер Теодор Курентзис. Совместно с созданными им фестивальным оркестром и хором Utopia, артистами бельгийской танцевальной компании Peeping Tom и звездным составом солистов он представил оперу Жоржа Бизе «Кармен» в постановке аргентинского режиссера и хореографа Габриэлы Каррисо.

Заглавную партию исполнила Асмик Григорян, а роль Дона Хосе досталась Джонатану Тетельману. В одном из спектаклей также выступила Ивета Симонян, солистка Академии молодых певцов им. Антона Рубинштейна, учрежденной Теодором Курентзисом в прошлом году.

Хотя день первой оперной премьеры знаменует собой официальное начало фестиваля, его концертная программа стартует раньше. В этом году серию концертов также открыли Теодор Курентзис и коллектив Utopia. Хор и музыканты оркестра исполнили произведения двух выдающихся современных композиторов: цикл Дьёрдя Куртага «Песни уныния и печали» на стихи русских поэтов и сочинение Арво Пярта Miserere.









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