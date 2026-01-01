На севере Пермского края из-за тропического воздуха жара ощущается как +40°C Аномальная температуру держится в регионе уже несколько дней Поделиться Твитнуть

Фото сгенерированно искусственным интеллектом

Температурный фон в Прикамье 27 июля остается экстремальным. По данным регионального Гидрометеоцентра, мониторинг которых ведет телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края», пик жары вновь пришелся на Лысьву — столбик термометра в этом муниципалитете поднялся до отметки +34,1°С.

Метеорологи фиксируют смещение эпицентра жары. Основной поток раскаленных воздушных масс с юга направлен на северо-запад региона. Уже к 14:00 местного времени в Гайнах было зафиксировано +32,9°С. Специалисты не исключают, что по итогам суток именно эта территория станет самым жарким местом в крае.

Северные районы переживают погодную аномалию тяжелее всего. В Чердыни и Бисере суточные максимумы температуры уже побиты. Из-за критически высокой влажности климатическое восприятие искажается: при фактических показателях термометров ощущаемая температура ощущается как +40°С.

Как ранее писал «Новый компаньон», на прошлой неделе из-за перегрева за медпомощью обратились девять жителей Перми. Среди пострадавших было пятеро взрослых и четверо детей.

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