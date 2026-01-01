В столице Прикамья от жары пострадали девять человек Среди них оказалось четверо детей Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

За медицинской помощью из-за перегрева на прошлой неделе обратились девять жителей краевой столицы. Как сообщает Пермская станция скорой помощи, среди пострадавших пятеро взрослых и четверо детей.

Отметим, 27 июля синоптики прогнозируют пик температурной аномалии — столбик термометра может подняться до +36 °C. В связи с этим медики выпустили экстренное предупреждение для горожан.

Врачи напоминают признаки теплового удара: головокружение, тошнота, сухая кожа, учащенный пульс и спутанность сознания. У детей перегрев часто проявляется внезапной сонливостью, потерей аппетита и рвотой.

При обнаружении этих симптомов нужно сразу вызвать скорую по номеру 103 или 112. Также важно переместить пострадавшего в тень или прохладное помещение. После этого смочить кожу прохладной водой (влажным полотенцем).

Если человек потерял сознание, его следует уложить на бок. При отсутствии дыхания и пульса нужно немедленно начать сердечно-легочную реанимацию и продолжать её до прибытия бригады.

Специалисты категорически запрещают использовать лёд или сажать пострадавшего в холодную ванну, потому что резкий перепад температур вызовет озноб, что приведет к еще большему нагреву внутренних органов.

Чтобы избежать инцидентов, врачи рекомендуют не выходить на улицу в часы максимальной солнечной активности, носить головные уборы, свободную одежду из натуральных тканей и пить больше воды без газа.

Отметим, в последние несколько дней в Перми держится аномально высокая температура. По прогнозам синоптиков, 27 июля станет самым жарким днём лета, а 26 июля в Пермском крае был установлен новый температурный максимум с 1971 года.

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