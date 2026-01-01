В Пермском крае 26 июля установлен новый температурный максимум с 1971 года В Лысьве зафиксирована жара почти в 34 градуса Поделиться Твитнуть

Фото сгенерированно искусственным интеллектом

В воскресенье, 26 июля, в Перми был преодолён температурный максимум полувековой давности. Как сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края», воздух в столице Прикамья раскалился до +32,8°С. Этот показатель превзошёл исторический ориентир 1971 года на две десятых градуса и зафиксировал новый суточный рекорд жары для этой даты. Фактическая температура оказалась незначительно ниже предварительных прогнозов синоптиков.

При этом в муниципалитетах Прикамья столбики термометров поднялись ещё выше. Абсолютным лидером дня стала Лысьва — там зафиксировано +33,9°С. Отметку в +33°С также преодолели метеостанции в Кунгуре, Чернушке, Чайковском, Осе и Ножовке.

Предстоящие сутки, 27 июля, обещают стать кульминацией нынешней тепловой волны. По данным синоптиков, регион окажется под влиянием раскаленной тропической воздушной массы, которая смещается со стороны Саратовской области, где накануне был зафиксирован экстремальный прогрев до +40,5°С.

Ожидается, что термический фон продолжит расти по всему краю. Так, в Перми столбик термометра может достигнуть отметки +35°С. На территории региона прогнозируется диапазон от +31 до +36°С. Жаркая зона протянется далеко на север, достигнув Сыктывкара.

Синоптики предупреждают о снижении относительной влажности воздуха. Кроме того, дневная жара будет частично компенсирована более плотным ветровым потоком: порывы составят от 4 до 9 метров в секунду.

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