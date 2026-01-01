В Перми готовится к запуску вторая кризисная квартира для женщин Её откроют после ремонта на этой неделе Поделиться Твитнуть

Фото: предоставлено "Территорией передышки" / Лиза Тунёва

Пермская благотворительная организация арендовала вторую кризисную квартиру для женщин в трудной жизненной ситуации. Об этом в беседе «Новым компаньоном» рассказала куратор проекта «Женский маршрут» Александра Абрамова.

«Сейчас мы занимаемся обустройством квартиры и готовим список необходимого для комфортного проживания в ней, чтобы каждая женщина, оказавшись в ней, чувствовала себя как дома. Скоро опубликуем список в наших социальных сетях», — пояснила куратор проекта.

Отметим, кризисная квартира для женщин без дома работает с конца 2024 года. В 2025 году в первой кризисной квартире проживало в совокупности 7 женщин с разными жизненными историями. Сейчас в ней проживают две клиентки. Одна из них — молодая девушка, оказавшаяся без дома и поддержки семьи. В настоящее время она занимается подготовкой к поступлению в вуз. Благодаря поддержке неравнодушных жителей города ей нашли репетиторов, которые занимаются с ней на благотворительной основе.

Вторая клиентка — женщина старшего возраста, приехавшая в Пермь из Приморья помогать пожилым родственникам, но после ссоры с ними оказавшаяся на улице.

Как рассказали «Новому компаньону» в «Территории передышки», проект заселения предусматривает проживание в течение двух месяцев, далее организация помогает с поиском съёмного жилья и оплачивает первый месяц, чтобы помочь в нём закрепиться и иметь ресурс для обустройства дома. При этом решение о заселении принимается в индивидуальном порядке.

Напомним, в Перми также реализуется аналогичный проект другой благотворительной организации — «Территории семьи». Организация помогает заселиться в безопасную квартиру для временного проживания женщин с детьми, переживших опыт домашнего насилия.

Как ранее писал «Новый компаньон», в феврале этого года в столице Прикамья была открыта третья безопасная квартира. В каждой такой квартире могут разместиться до двух семей (до четырёх детей), где они получают возможность восстановиться, решить вопросы с документами, а также получить юридическую и психологическую помощь.

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