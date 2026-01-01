Процесс создания ООПТ в долине Мулянки вышел на финишную прямую Подготовлен весь пакет необходимых документов Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В Перми завершается юридическое оформление новой особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Долина реки Мулянка». Как сообщает Properm.ru со ссылкой на чиновников минприроды Прикамья, весь пакет документов успешно прошел стадию межведомственных согласований и в данный момент ожидает лишь финального подписания правового акта.

Общая площадь будущего экопарка составит 206,98 га. Охраняемая зона протянется вдоль русла реки — от ш. Космонавтов до самого устья Мулянки. По данным ведомства, пойменная долина отличается высоким биоразнообразием: здесь произрастают густые заросли ивняка и белотополевника, а также обитает не менее 73 видов птиц, что составляет четверть всей орнитофауны краевой столицы.

С момента вступления постановления в силу на территории будет введен жесткий регламент пребывания. Он включает полный запрет на капитальное строительство и промышленную рубку деревьев, запрет на загрязнение почв и акватории, а также использование ядохимикатов. Также на территории будет ограничено проведение массовых развлекательных мероприятий, а выгул домашних животных разрешён только на поводке и исключительно на специально отведенных для этого площадках.

Процесс создания ООПТ занял более года. Еще в апреле текущего года на заседании экономического комитета Законодательного собрания Прикамья озвучивались планы запустить парк уже в мае, однако бюрократические процедуры потребовали переноса сроков.

К 1 июня проект находился на этапе публичных консультаций. Спустя почти два месяца документальная база полностью готова. Согласно актуальным планам, фактическое создание охранной зоны должно состояться летом этого года.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.