В Прикамье появятся три новые ООПТ Они находятся в Перми и Пермском округе

В Пермском крае в мае этого года планируется создать три новые особо охраняемые природные территории (ООПТ). Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов региона Дмитрий Полшведкин на заседании экономического комитета краевого парламента.

Новые ООПТ будут расположены в Перми и Пермском округе. Речь идёт об экологических парках «Долина реки Ива» и «Долина реки Мулянка». Кроме того, на территории Нытвенского и Ильинского округов появится охраняемый ландшафт «Васильевские увалы».

По словам Полшведкина, проекты прошли оценку регулирующего воздействия и сейчас находятся на согласовании в правительстве региона. Ожидается, что все три территории получат статус особо охраняемых уже в мае.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.