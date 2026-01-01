Экс-депутат Прикамья пытается обжаловать обвинительный приговор Константина Окунева* осудили на семь лет колонии за администрирование телеграм-канала Поделиться Твитнуть

Фото: Ленинский районный суд Перми

Бывший парламентарий Законодательного собрания Пермского края Константин Окунев* предпринял попытку обжаловать вердикт суда. Апелляционная жалоба бывшего политика была официально зарегистрирована 22 июля в канцелярии Первого Западного окружного военного суда. Первым на это обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Дата слушаний в Военном апелляционном суде еще не определена.

Как ранее писал «Новый компаньон», 2 июля Первый Западный окружной военный суд признал обоснованными доводы регионального управления ФСБ. По версии следствия, экс-депутат выступал куратором анонимного телеграм-канала, где публиковались материалы, содержащие подстрекательство к насильственным действиям в адрес главы государства. Итогом разбирательства стал обвинительный приговор с назначением наказания в виде семи лет колонии.

Напомним, Константина Окунева* поместили под стражу осенью прошлого года — его задержали 29 октября 2025 года. На протяжении всего предварительного расследования и судебного процесса он находился в следственном изоляторе. Подсудимый признавал факт администрирования интернет-ресурса, однако категорически отвергал уголовно-правовую квалификацию своих действий, настаивая на их неверной трактовке следствием.

*Включён в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

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