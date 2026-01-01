Экс-депутат заксобрания Прикамья получил семь лет колонии по решению военного суда Гособвинение настаивало на десятилетнем сроке Поделиться Твитнуть

Фото: Ленинский районный суд Перми

Первый Западный окружной военный суд вынес приговор бывшему депутату Законодательного собрания и общественному активисту Константину Окуневу (включён в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Он признан виновным в призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и приговорён к семи годам лишения свободы. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Во время прений гособвинение настаивало на десятилетнем сроке.

По данным следствия, экс-депутат управлял телеграм-каналом, где публиковались призывы к насилию в адрес главы государства.

Константина Окунева (включён в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) задержали 29 октября прошлого года по ходатайству следствия, которое добивалось его ареста. Подсудимый не отрицал управление каналом, но не соглашался с предъявленными обвинениями.

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