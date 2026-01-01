В Прикамье нашли тело художницы Олеси Косаревой Женщину унесло рекой во время половодья в Лысьвенском округе Поделиться Твитнуть

фото: jannoon028

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В воскресенье, 26 июля, стало известно, что художница Олеся Косарева, которую унесло во время половодья в с.Кын, погибла. Об этом сообщила в соцсетях художницы её мама.

«Нашли. Тело. Прощай дочка», — написала она.

В ответ на это сообщение десятки пользователей выразили соболезнования семье погибшей и написали слова поддержки.

Напомним, трагедия случилась 11 июля во время половодья в Кыну. По словам отца девушки, художественного руководителя театра «Антре» в Лысьве Виктора Косарева, Олеся находилась в здании вместе со своей матерью Анастасией. Они только что вернулись с прогулки и собирались покинуть жилище, когда вода начала стремительно подмывать фундамент.

Мать и дочь бросились к выходу, но когда подошли к порогу, река уже подмыла землю под домом. После чего волна накрыла обеих, потащив за собой. Женщине чудом удалось зацепиться за бревно и выбраться на берег, однако саму Олесю мощным течением унесло вниз по реке.

Олесе Косаревой было 28 лет. Она профессионально занималась живописью, приехала в село на пленэр, чтобы рисовать природу, и жила в Лысьве вместе с родителями. Поиски девушки продолжались каждый день с момента пропажи.

Редакция «Нового компаньона» выражает соболезнования родным и близким погибшей.

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