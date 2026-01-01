Пермский «Амкар» обновил полузащиту Новыми игроками команды стали Никита Хват и Елисей Снегирев Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал футбольного клуба "Амкар-Пермь" / t.me/amkarprm

Футбольный клуб «Амкар Пермь» объявил о кадровом усилении перед стартом нового сезона. Состав пермяков пополнили два молодых игрока, сообщает пресс-служба красно-чёрных.

Главным приобретением стал девятнадцатилетний хавбек Никита Хват, который получил в команде 89-й номер. Спортсмен прошел футбольную школу курского «Авангарда», а в шестнадцатилетнем возрасте перебрался в систему петербургского «Зенита». В стане сине-бело-голубых он на протяжении нескольких сезонов выступал в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ) и за молодежный состав. Хват регулярно призывался в юношеские национальные команды России различных возрастов. Минувшую часть кампании плеймейкер провел во второй команде петербуржцев — «Зенит-2», выступающей в группе «Серебро» Второй лиги, где успел провести пять официальных встреч.

Вторым новичком коллектива стал 18-летний нападающий Елисей Снегирев. Предыдущим местом его карьеры был ФК «Череповец», где молодой форвард отыграл 26 поединков и отметился пятью результативными ударами.

Фото: ТГ-канал футбольного клуба "Амкар-Пермь" / t.me/amkarprm

Как сообщал «Новый компаньон», ранее межсезонье покинули сразу шесть футболистов основного и ближайшего резерва: голкиперы Тимур Зайнуллин и Владислав Зернаев, полузащитник Арсений Чернышев, форвард Дмитрий Шерстобитов, защитники Михаил Сухорученко и Исламжан Насыров.

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