Вратарь Владислав Зернаев покинул пермский «Амкар» Он будет играть за белгородский «Салют» Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал ФК "Амкар"

Голкипер Владислав Зернаев продолжит карьеру в клубе ФНЛ «Салют Белгород». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Амкар Пермь».

Зернаев присоединился к пермской команде в январе 2026 года. За полгода, проведённые в стане «красно-черных», вратарь принял участие в семи матчах, в двух из которых сумел оставить свои ворота в неприкосновенности.

Переход Зернаева стал частью масштабной перестройки состава этим межсезоньем. Как сообщал «Новый компаньон», ранее команду покинули голкипер Тимур Зайнуллин, полузащитник Арсений Чернышев, нападающий Дмитрий Шерстобитов, а также защитники Михаил Сухорученко и Исламжан Насыров.

Кроме того, в июне произошла смена на тренерском мостике. На пост главного тренера был назначен Игорь Беляев, сменивший Ярослава Мочалова. При этом сам Мочалов сохранил рабочее место в структуре клуба и продолжил работу в должности старшего тренера.

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