«Амкар Пермь» покинули три игрока Тимур Зайнуллин, Арсений Чернышев и Дмитрий Шерстобитов были воспитанниками «Академии-Амкар» Поделиться Твитнуть

Фото: ФК «Амкар Пермь» / t.me/amkarprm

Футбольный клуб «Амкар Пермь» официально подтвердил расставание с тремя молодыми игроками. Вратарь Тимур Зайнуллин, полузащитник Арсений Чернышев и нападающий Дмитрий Шерстобитов покинут команду в межсезонье. Об этом сообщили в пресс-службе пермского клуба.

Все трое являются воспитанниками «Академии-Амкар», прошедшими путь от детско-юношеского футбола до основной команды.

Голкипер Тимур Зайнуллин продолжит карьеру в пензенском «Зените», выступающем во Второй лиге Б. Для него это возвращение на знакомое поле — последние полтора года, с февраля 2025-го, он уже защищал цвета этого клуба на правах аренды. За основную команду «Амкара» вратарь провел один официальный матч, сохранив ворота в неприкосновенности в игре 5-го раунда Кубка России.

Полузащитник Арсений Чернышев покидает «Амкар» по истечении срока контракта. В составе пермяков он выходил на поле в четырех матчах. Последние полгода игрок выступал за раменский «Сатурн», где принял участие в 12 играх и отметился одним забитым мячом.

Форвард Дмитрий Шерстобитов отправляется в ФК «Калуга». За время пребывания в системе «Амкара» нападающий сыграл 13 матчей за основу. Во второй части минувшего сезона он играл на правах аренды за симферопольскую «Таврию»: в восьми встречах забил три мяча.

«Спасибо за вашу работу, парни! Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — добавили в пермском футбольном клубе.

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