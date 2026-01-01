В Перми с осени расширят зону платных парковок Стало известно, где появятся новые стоянки и как изменятся тарифы Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

С 1 сентября этого года карта платных парковок в краевом центре может существенно обновиться. Городские власти подготовили проект поправок, который вводит три новых плоскостных стоянки и переводит несколько улиц на коммерческий тариф.

Проект предусматривает появление трех крупных наземных паркингов с единым базовым тарифом — 30 руб. в час. Однако правила расчёта за длительную стоянку будут отличаться в зависимости от локации. Так, в районе ул. Чернышевского, 32 и ул. Героев Хасана, 9/9а/9б вводится правило «шести часов»: даже если автомобиль простоит весь день, счёт выставят максимум за шесть часов непрерывной парковки.

На парковке с восточной стороны ТЦ «Семь пятниц» (ул. Революции, 60/1) тариф разделён на дневной и ночной. В будни с 09:00 до 19:00 оплатить придётся не более шести часов, а в ночное время (с 19:00 до 09:00) лимит составит четыре часа.

Участок вдоль ул. Краснофлотской (в районе домов №53а по ул. Куйбышева и №14а по ул. Краснофлотской) будет действовать самый строгий потолок оплаты — максимальный чек будет начислен всего за четыре часа пребывания машины, вне зависимости от времени суток.

Помимо многоуровневых стоянок, изменения коснутся и улично-дорожной сети. Платными станут участки вдоль проезжей части:

— ул. Героев Хасана (от Соловьева до Чкалова);

— ул. Куйбышева (от Соловьева до Чкалова);

— ул.Чкалова (от Куйбышева до Героев Хасана).

Для этих участков утверждена зона 101. Стоимость часа также составит 30 руб., но режим работы будет стандартным для центральной части города: оплата потребуется только по будням с девяти утра до семи вечера. Выходные дни и государственные праздники останутся бесплатными.

Новые правила начнут действовать с 1 сентября. Водителям стоит заранее учитывать эти корректировки при планировании маршрутов в центр Перми.

Напомним, весной этого года в мэрии Перми «Новому компаньону» сообщали, что расширение зоны платной парковки пока не планируется. Планы администрации с тех, надо полагать, изменились.

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