Пермские власти пока не планируют расширение зоны платных парковок В то же время чиновники «прорабатывают новые механики» по борьбе с неплательщиками

Константин Долгановский

В МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» рассказали о том, планируется ли увеличение границ платного паркинга в столице Прикамья и какие меры принимаются для борьбы с автомобилистами, которые занимают парковочные места, но не платят.

«На данный момент планов на расширение зоны платных парковок нет. Вопросы внедрения и применения новых механик по борьбе с неплательщиками прорабатываются», — сообщили «Новому компаньону» в ответ на запрос.

В Пермской дирекции дорожного движения считают, что введение платных парковок «позволяет повысить пропускную способность улично-дорожной сети города, оборачиваемость парковочных мест, упорядочить остановку и стоянку транспортных средств».

В ведомстве отметили, что это также создаёт «комфортные условия для участников дорожного движения».

Для тех автомобилистов, которые ежедневно приезжают в центр города на работу на своих машинах, в дирекции посоветовали приобрести абонементы или пересаживаться на общественный транспорт для экономии денег на оплату парковочного места.

«О любых изменениях в использовании платных парковок администрация Перми информирует пользователей не менее, чем за 30 дней до планируемых изменений», — добавили также в Пермской дирекции дорожного движения.

