Максим Артамонов Платное место пусто не бывает В Перми растёт число штрафов за платные парковки

На минувшей неделе во время заседания комитета Пермской городской думы по городскому хозяйству начальник департамента дорог и благоустройства Евгений Радостев сообщил, что в 2026 году в Перми сумма штрафов за сокрытие номеров на платных парковках достигла 2,1 млн руб. Он пояснил, что из этой суммы добровольно автовладельцы заплатили 1,9 млн руб.

Примечательно, что по сравнению с 2024 годом эта цифра выросла в два раза — тогда власти выписали автомобилистам с закрытыми номерами около 1 млн руб. штрафов. Отметим, с начала 2024 года контролёры получили право открывать номера машин на парковках. В новых правилах использования платных парковок уделяется отдельное внимание случаям, когда номера машин оказываются закрыты. Теперь это прямо запрещается, наряду со случаями нахождения на парковке автомобилей без номеров. Такие автомобили в основном выявляются пешими патрульными.

По словам Радостева, во время рейдов пешие патрули зафиксировали около 7 тыс. автомобильных номеров. По итогам мониторинга было составлено 1476 актов. По ним выписали 1245 протоколов об административных нарушениях.

По данным Пермской дирекции дорожного движения, доходы от платных парковок за 2025 год составили 567 млн руб. Эта сумма почти на 160 млн руб. больше, чем за 2024 год (409 млн руб.)

В январе 2026 года было вынесено 14 931 постановление о привлечении к ответственности за невнесение платы за пользование платными парковками. Протоколы по таким делам не составляются, а постановления выносят без участия нарушителей. Автовладельцам выписали штрафы на сумму 28,6 млн руб.

Напомним, систему платных парковок начали вводить в Перми ещё 10 лет назад.

Сейчас цена использования платной парковки варьируется от 20 до 40 руб. в час в зависимости от тарифной зоны, а зона платного паркинга вышла далеко за пределы центра города. В мэрии заявляют, что «планы по развитию парковочного пространства в 2026 году находятся в стадии обсуждения и последующего утверждения». Таким образом, зона платных парковок продолжит расширяться.

Депутат Пермской городской думы Алексей Овчинников напомнил, что с конца 2025 года были внесены изменения в КоАП Пермского края, и сейчас установлен единый штраф за неоплату парковки — 2,5 тыс. руб., хотя ранее он был ниже и зависел от повторности нарушения. Также введена отдельная ответственность за сокрытие или снятие госномеров для уклонения от оплаты — штраф составляет 3,5 тыс. руб.

В то же время парламентарий обратил внимание на то, что проблема платных парковок в Перми не только в администрировании и штрафах.

«Вместе с развитием системы платного парковочного пространства растёт и нагрузка на него. Для части жителей это становится заметной статьёй расходов. Поэтому важно параллельно развивать дополнительные решения: создавать доступные плоскостные парковки и в целом выстраивать сбалансированную систему, удобную для жителей города», — пояснил Овчинников.

Парковки в соседних регионах

На сегодняшний день система платных парковок есть в каждом городе-миллионере, а суммы за использование машино-места в столице субъектов РФ разнятся, причём порой значительно. Впрочем, как и штрафы. Например, в соседнем Ижевске один час платной парковки стоит 35 руб., а штраф составляет 2 тыс. руб.

В Казани функционирует почти 11 тыс. машино-мест на 503 участках улично-дорожной сети. Стоимость одного часа парковки в столице Татарстана на муниципальных стоянках составляет 50 руб., а штраф за нарушение правил парковки — 2,5 тыс. руб. При этом уже несколько лет городские чиновники используют оригинальные методы борьбы с теми, кто закрывает или срывает госномера со своих машин. Например, для принуждения к ответственности используются блокираторы колёс, на которых указан контактный телефон мэрии. На лобовое стекло автомобиля также помещается уведомление о блокировке. Таким образом, владелец автомобиля, не оплативший место, вынужден сначала заплатить штраф, чтобы выехать с парковки.

Аналогичный тариф за пользование платным паркингом и в соседнем Екатеринбурге — 50 руб. При этом штраф за неоплату составляет 3 тыс. руб. Меньше платят автовладельцы из Уфы — 40 руб. Тех, кто не оплатил парковочное место, оштрафуют на 1,5 тыс. руб.

