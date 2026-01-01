В столицу Прикамья на поезде прибыл новый глава Пермской митрополии Ранее митрополит Мефодий ушёл на покой в связи с возрастом Поделиться Твитнуть

Фото: Пермская митрополия РПЦ / pravperm.ru

В Пермь прибыл новый глава местной митрополии. Епископ Пермский и Кунгурский Игнатий сошел на перрон 25 июля с поезда «Северобайкальск — Москва», где его уже ожидало местное духовенство РПЦ.

Первым пунктом программы визита стало посещение Свято-Троицкого кафедрального собора, где иерарх совершил молебен перед местными святынями. Сразу после богослужения состоялась беседа с экс-митрополитом Мефодием.

В тот же день был официально завершён процесс смены руководства: стороны подписали акт приема-передачи дел согласно установленному регламенту перехода полномочий управляющего епархией. Это формализовало вступление епископа Игнатия в должность главы Пермской митрополии.

Фото: Пермская митрополия РПЦ / pravperm.ru

Новый правящий архиерей — Федор Голинченко, родившийся в 1989 году в станице Крыловской Краснодарского края. Он окончил местную школу №1, а затем учился в Сретенской духовной семинарии и Московском открытом институте. Священный сан он принял в Красноярске в 2011 году, а в 2017-м был пострижен в монашество с именем Игнатий. До перевода на Урал иерарх возглавлял Енисейскую и Лесосибирскую кафедру, куда был назначен решением Синода в 2019 году, а назначение в Пермь получил в июле 2026 года.

Как ранее писал «Новый компаньон», 21 июля в актовом зале Пермского епархиального управления состоялась встреча митрополита Мефодия с сотрудниками епархии, где он подвёл итоги своей деятельности за последние 16 лет и выразил благодарность сотрудникам за их помощь и поддержку в совместной работе. Незадолго до этого Мефодий принял решение уйти на покой. Это связано с достижением им 75-летнего возраста.

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