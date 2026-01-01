В Пермской епархии состоялось прощание с митрополитом Мефодием Он принял решение уйти на покой Поделиться Твитнуть

Фото: Пермская митрополия РПЦ

21 июля в актовом зале Пермского епархиального управления состоялась встреча митрополита Мефодия с сотрудниками епархии. Владыка подвёл итоги своей деятельности за последние 16 лет и выразил благодарность сотрудникам за их помощь и поддержку в совместной работе.

«Сотрудники Пермского епархиального управления сердечно поблагодарили митрополита Мефодия за архипастырское попечение, за большие труды во благо Пермской епархии, а также пожелали Владыке помощи Божией, крепкого здоровья и долгоденствия», — написано на сайте Пермской митрополии РПЦ.

Напомним, митрополит Пермской митрополии Русской православной церкви (РПЦ) Мефодий принял решение уйти на покой. Это связано с достижением им 75-летнего возраста. Новым главой митрополии назначен епископ из Красноярского края.

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