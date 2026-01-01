Пермскую митрополию РПЦ возглавит епископ из Красноярска Митрополит Мефодий принял решение уйти на покой Поделиться Твитнуть

фото Красноярской епархии / kerpc.ru

Митрополит Пермской митрополии Русской православной церкви (РПЦ) Мефодий принял решение уйти на покой. Это связано с достижением им 75-летнего возраста. Новым главой митрополии назначен епископ из Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба РПЦ.

В её заявлении сказано: «Синод выразил благодарность митрополиту Пермскому и Кунгурскому Мефодию за его многолетние труды по управлению Пермской митрополией и Пермской епархией. Для него определено место пребывания на покое в Москве с содержанием от Пермского епархиального управления».

Константин Долгановский

Напомним, Мефодий возглавлял Пермскую митрополию с марта 2010 года.

На должность митрополита Пермского и Кунгурского назначен епископ Енисейский и Лесосибирский Игнатий.

Епископ Игнатий (в миру Федор Голинченко) родился в 1989 году в Краснодарском крае. В 2008 году поступил в Сретенскую духовную семинарию, а в 2011-м — в Московский открытый институт. В июле 2019 года был избран епископом Енисейским и Лесосибирским. Енисейская епархия охватывает приходы и монастыри в средней части Красноярского края и является частью Красноярской митрополии.

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