В Прикамье восстановление Октябрьского округа после паводка проконтролируют краевые власти Пострадавшим выплатят компенсации Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Власти Пермского края завершают предварительную оценку имущества, поврежденного в ходе паводка в Октябрьском округе. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин, специалисты общаются с каждой семьей и учитывают все потребности пострадавших.

С 27 июля жителям начнут выплачивать единовременную материальную помощь на первоочередные нужды в размере 15 тыс. руб. из резервного фонда края. В дальнейшем будет выплачена компенсация за утрату движимого имущества (мебель, бытовая техника, дрова) — до 200 тыс. руб. в зависимости от понесенного ущерба. Кроме того, по поручению главы региона главам муниципалитетов предстоит индивидуально подойти к вопросу компенсации за утраченный урожай: размер выплаты составит до 25 тыс. руб. на домовладение.

«Кроме того, поручил главам пострадавших муниципалитетов индивидуально подойти к вопросу компенсации за утраченный урожай», — отметил Дмитрий Махонин.

Для скорейшего завершения сбора заявлений в округ направлены сотрудники территориальных управлений минсоца Прикамья из соседних территорий и Перми. Дома, которые стихия повредила наиболее сильно, оценят специалисты регионального минстроя. По словам губернатора, к решению их судьбы власти подойдут индивидуально: жилье либо восстановят, либо предоставят собственникам альтернативное. Также специалисты краевого минтранса, управления автодорог и транспорта вместе с подрядными организациями продолжают приводить в порядок дороги и мосты в пострадавших населенных пунктах.

По словам Дмитрия Махонина, важно, чтобы каждый житель получил положенную поддержку вовремя. На следующей неделе глава региона лично отправится в Октябрьский округ, чтобы проверить ход восстановительных работ и организацию процесса выплат.

«Стихия нанесла Кыну тяжёлый удар. Были разрушены мосты, затоплены десятки домов. Но с первого же дня были предприняты все необходимые меры. Людей оперативно разместили и накормили, спасатели и медики работали почти без сна. С понедельника люди, пострадавшие от паводка, начнут получать первые выплаты на самое необходимое по 15 тыс. руб. Такое решение принято благодаря нашему губернатору Дмитрию Николаевичу Махонину. Считаю это правильным. Время терять нельзя, деньги на восстановление нормальной жизни нужны людям здесь и сейчас», — сообщил депутат Госдумы РФ Роман Водянов.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», на этой неделе уровень воды в реках Пермского края начал спадать. В результате этого освободились от затопления 11 жилых домов и 11 приусадебных участков в д. Бикбай Октябрьского муниципального округа. Несмотря на положительную динамику, паводковая обстановка сохраняется.

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