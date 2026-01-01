В Прикамье начал спадать уровень воды в реках От подтопления освободились 11 домов Поделиться Твитнуть

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Уровень воды в реках Пермского края начал спадать. В результате этого освободились от затопления 11 жилых домов и 11 приусадебных участков в д. Бикбай Октябрьского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

Несмотря на положительную динамику, паводковая обстановка сохраняется. По данным ведомства, в зоне подтопления всё еще остаются три приусадебных участка в двух населённых пунктах Уинского муниципального округа: два участка в д. Салаваты и один участок в д. Чайка.

«Пострадавших нет. На месте работают силы и средства РСЧС региона», — подчеркнули в ведомстве.

Спасатели продолжают мониторинг гидрологической обстановки и готовы к оказанию помощи населению. Согласно оперативным сводкам центра управления в кризисных ситуациях, ситуация с подъемом уровня воды находится на контроле региональных властей.

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