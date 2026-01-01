В Перми отменили «танцы» подъёмных кранов на фестивале «Причал» Причиной стали прогнозируемые из-за дожди и угрозы безопасности Поделиться Твитнуть

Фото: страница фестиваля «Причал» ВК / vk.ru/prichalmusic

Организаторы пятого фестиваля «Причал» (0+), который проходит в Кировском районе Перми в эти выходные, изменили программу мероприятия. Из неё исключили шоу с перемещением тяжёлых подъёмных кранов.

По словам руководителя проекта Галины Грибановой, от идеи пришлось отказаться из-за погодных условий: затяжные ливни размыли грунт под рельсами, а сами конструкции подключены к высокому напряжению, что делает их запуск при сильном ветре и дожде небезопасным. У технической команды нет возможности исправить дефекты основания за оставшееся до шоу время.

«Мы приняли решение не перемещать краны во время шоу, в первую очередь исходя из позиции обеспечения максимальной безопасности для людей: и наших зрителей, и сотрудников завода — крановщиц», — подчеркнули организаторы. При этом площадку полностью не лишат индустриальной атмосферы: неподвижные сооружения сохранят как часть декораций. По словам организаторов, в состоянии покоя они будут придавать площадке неповторимую атмосферу, очаровывать своей монументальностью и позволят создать уникальную симфонию музыки, металла и огня.

Как ранее писал «Новый компаньон», пятый фестиваль «Причал» (0+) пройдёт в Перми с 24 по 26 июля на территории судостроительного завода. Хедлайнером заключительного дня станет российская рок-группа «Калинов мост», чьи хиты «Родная», «Уходили из дома» и «Камчатка» стали культовыми, а также выступят известные пермские коллективы: ансамбль «Воскресение», группа ROCKY II, камерный оркестр «Орфей», проект «Международный атлас облаков», Андрей Киряков с проектом «Три балалайки», ансамбли «ИВАНЫ» и «Ба-Ба-Ту», DJ Луценко и группа «СКАРРЕД». Традиционно значительную часть программы составят молодые исполнители — в этом году отобрано 14 новых групп и проектов, среди которых «Драйв Хилл», Downriver, Lemonic, Route2, электронный музыкант Ilya Djachenko, а также юные участники певец Максим Хрулев и DJ Рома Raze.

Мероприятие посвящено 85-летию Кировского района и 95-летию судостроительного завода. В рамках юбилея запланированы эко-прогулки по лесу и старым улицам Кировского района, теплоходные рейсы по Каме от модульного причала и Пермской судоверфи, а также создание аудиопроекта «Голоса Закамска» с историями жителей. На заводе откроется выставка к его 95-летию, возобновит работу арт-пространство в плавмастерской, пройдут кинопоказы и концерт классической музыки в главном цеху. Организатором фестиваля выступает МАУК «ПермьКонцерт» при поддержке департамента культуры и молодежной политики администрации Перми.

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