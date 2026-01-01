На фестивале «Причал» в Перми выступит российская рок-группа «Калинов мост» Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На пятом фестивале «Причал» (0+) 26 июля на территории судостроительного завода выступит российская рок-группа «Калинов мост», чьи хиты «Родная», «Уходили из дома», «Камчатка» и др. стали культовыми. Об этом сообщили в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми.

В программе юбилейного «Причала» также примут участие известные пермские коллективы, такие как «Смирный и друзья», ансамбль «Воскресение», группа ROCKY II, камерный оркестр «Орфей», проект «Международный атлас облаков», Андрей Киряков с проектом «Три балалайки», ансамбли «ИВАНЫ» и «Ба-Ба-Ту», DJ Луценко, группа «СКАРРЕД» и др.

Традиционно на главных сценах фестиваля выступят молодые пермские исполнители. В этом году отобрано 14 новых групп и проектов, среди которых «Драйв Хилл», «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ», Downriver, «ГОЛОВНОЙ УБОР», «Коннемара», Lemonic, Route2, «ГОРЯЧИЕ КАМНИ», «ВАЖУРЕ», «ЗОЛОТОЙ ТОПОР», трио FLAT WHITE, электронный музыкант Ilya Djachenko. Также выступят юные участники — певец Максим Хрулев и DJ Рома Raze.

Пятый фестиваль «Причал» пройдет с 24 по 26 июля и будет посвящен 85-летию Кировского района и 95-летию судостроительного завода. В Кировском районе запланированы эко-прогулки по лесу, прогулки по микрорайонам Водники и Судозавод, а также по старым улицам Закамска. В рамках юбилея района будет создан и представлен на фестивале аудиопроект «Голоса Закамска», который включает 20 личных историй жителей.

На территории судостроительного завода откроется выставка, посвященная 95-летию завода, а в плавмастерской возобновит работу арт-пространство, посвященное судостроению. Также пройдут показы документальных и художественных фильмов. В главном цеху завода состоится концерт классической музыки. В течение двух дней гости фестиваля смогут прокатиться на теплоходе по Каме, рейсы будут отправляться от модульного причала в Закамске и от Пермской судоверфи.

Организатором фестиваля выступает муниципальное автономное учреждение культуры «ПермьКонцерт» при поддержке департамента культуры и молодежной политики администрации Перми.

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