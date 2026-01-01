В аэропорту Перми сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В аэропорту Перми сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в социальных сетях ведомства.

Ранее сообщалось, что ограничения вводились из-за режима ракетной опасности в регионе. Из-за этого массово задерживались как вылеты бортов из Перми, так и прилёты в краевую столицу.

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