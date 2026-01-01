В аэропорту Перми фиксируются массовые задержки рейсов 24 июля Это связано с введёнными ограничениями из-за ракетной опасности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В аэропорту Перми фиксируются массовые задержки рейсов — как на прилёт, так и на вылет. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта Большое Савино.

Так, рейс ДР 570 в Санкт-Петербург вылетит в 12:25 вместо 05:40; N4 883 в Калининград — в 12:05 вместо 07:20. Ещё один рейс в Санкт-Петербург — FV 6584 — сдвигается на час, вылет в 15:15.

Также известно о переносах времени вылета для трёх рейсов в Москву. Аналогичная ситуация с прилетающими в Пермь бортами.





Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.