С начала июля в Перми снесли 12 объектов нестационарной торговли С 1 сентября этого года вступает в силу новый порядок контроля за павильонами на частных территориях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми набирает обороты кампания по ликвидации нелегальной уличной торговли. За первые две недели июля муниципальные службы демонтировали 12 нестационарных торговых объектов (НТО), сообщили в пресс-службе городской администрации.

За это время под демонтаж попали самовольно установленные павильоны в Мотовилихинском (5 объектов), Свердловском (4 объекта) и Индустриальном (3 объекта) районах.

При этом рейды проводятся не только на муниципальной земле, но и в границах частных территорий, где предприниматели пытаются развернуть торговлю.

По утверждениям чиновников мэрии, большинство проверок проводится после обращений самих пермяков. С начала года поступило более 250 жалоб на НТО.

Как ранее писал «Новый компаньон», с 1 сентября 2026 года в Перми начнёт действовать новый региональный порядок контроля за НТО на частных землях, утверждённый краевым Минпромторгом. Документ наделяет администрацию города правом включать такие павильоны в официальную схему размещения только после строгой проверки их соответствия правилам благоустройства, пожарной и дорожной безопасности, а также нормам доступной среды.

Согласно регламенту, под полный запрет попадает установка НТО в арках, на детских площадках, ближе 5 м от переходов и 10 м от остановок, на тротуарах уже 3 м, перекрестках, парковках и территориях объектов культурного наследия. При этом владельцы обязаны обеспечить подземное подключение к сетям, свободный проход пешеходов и подъезд спецтранспорта.

До 1 декабря бизнесу дадут переходный период для устранения нарушений. По оценкам властей, новые полномочия позволят вывести из серой зоны около 1200 торговых точек, которые ранее находились вне прямого регулирования мэрии, тогда как работа 270 муниципальных НТО контролировалась и раньше. В администрации считают, что реформа направлена на соблюдение градостроительных норм и повышение комфорта городской среды.

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