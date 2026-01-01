Судебные приставы Прикамья арестовали Maybach и Lexus «Соликамскбумпрома» за долги В 2025 году чистый убыток предприятия составил 4,8 млрд рублей Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) наложила арест на несколько премиальных автомобилей, принадлежащих АО «Соликамскбумпром». Как сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники, в рамках исполнительных производств изъяты автомобили Maybach GLS 600 стоимостью 25 млн руб., Lexus LX 600 за 15 млн руб. и Toyota Camry за 4 млн руб.

Арест имущества произошел на фоне непростого финансового положения одного из крупнейших производителей бумаги в России. По итогам 2025 года чистый убыток предприятия составил 4,8 млрд руб., а общая сумма исков, по которым компания выступает ответчиком, превышает 3 млрд руб.

О намерении признать предприятие банкротом уже заявили «Газпром межрегионгаз Пермь», требующий свыше 468 млн руб., и ПАО «Пермэнергосбыт». Кроме того, в июне суд первой инстанции удовлетворил требования о взыскании с соликамского комбината более 408 млн руб.

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