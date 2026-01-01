Судебные приставы Прикамья арестовали Maybach и Lexus «Соликамскбумпрома» за долги
В 2025 году чистый убыток предприятия составил 4,8 млрд рублей
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) наложила арест на несколько премиальных автомобилей, принадлежащих АО «Соликамскбумпром». Как сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники, в рамках исполнительных производств изъяты автомобили Maybach GLS 600 стоимостью 25 млн руб., Lexus LX 600 за 15 млн руб. и Toyota Camry за 4 млн руб.
Арест имущества произошел на фоне непростого финансового положения одного из крупнейших производителей бумаги в России. По итогам 2025 года чистый убыток предприятия составил 4,8 млрд руб., а общая сумма исков, по которым компания выступает ответчиком, превышает 3 млрд руб.
О намерении признать предприятие банкротом уже заявили «Газпром межрегионгаз Пермь», требующий свыше 468 млн руб., и ПАО «Пермэнергосбыт». Кроме того, в июне суд первой инстанции удовлетворил требования о взыскании с соликамского комбината более 408 млн руб.
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