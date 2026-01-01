В Пермском крае с начала года на воде погибли 30 человек В их числе были трое детей Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

С начала 2026 года на водных объектах Пермского края зафиксирована тревожная статистика: произошло 46 происшествий. По информации ГУ МЧС России по региону, вода унесла жизни 30 человек, из них трое — несовершеннолетние. Спасателям удалось спасти 24 человека, девять из которых дети.

В связи с этим в МЧС по Прикамью обратились к жителям и гостям региона с настоятельной просьбой соблюдать правила безопасности: не оставлять детей у воды без присмотра взрослых, воздержаться от купания в состоянии алкогольного опьянения, а при использовании любых плавсредств обязательно надевать спасательные жилеты.

«Берегите себя и своих близких», — подчеркивают в ведомстве.

Как ранее писал «Новый компаньон», 12 июля в Пермском крае на реках Косьва и Половинка утонули двое: мужчина в Губахинском городском округе и женщина в Чусовском. На места происшествий выезжали спасатели (16 человек и 6 единиц техники) и следователи СК.

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