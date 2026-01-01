За сутки в Пермском крае утонули два человека Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили о гибели двух человек на водных объектах 12 июля.

Так, в 17:15 по местному времени дежурным поступила информация, что из р. Косьва в Губахинском городском округе извлечен мужчина. Личность погибшего установлена. На месте проводились следственные мероприятия. Для ликвидации последствий инцидента от РСЧС привлекли десять человек и четыре единицы техники.

Вечером того же дня, в 19:05, в Главное управление пришло известие о том, что в районе садового товарищества «Автомобилист» из р. Половинка в Чусовском округе вытащили женщину без признаков жизни. Сотрудники правоохранительных органов установили личность погибшей. На место происшествия вызывались следователи. Для устранения последствий инцидента от РСЧС задействовали шесть спасателей и две единицы техники.

В МЧС напоминают жителям, что их безопасность во многом зависит от соблюдения правил поведения на воде и от дисциплины при нахождении рядом с водоемами. «Берегите себя и своих родных!» — призвали в ведомстве.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.